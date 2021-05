Zinédine Zidane távozik a Real Madridtól!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Az ESPN értesülései szerint szerda késő este Zinédine Zidane bejelentette a Real Madird vezetésének és a csapatank is, hogy távozni akar a klubtól.

Az utolsó bajnoki meccs után a francia szakember arról beszélt, hogy néhány nap gondolkodási időt kér, hogy döntést hozzon a jövőjével kapcsolatban. Az edzőnek 2022-ig szóló szerződése van a klubbal, de a hírek szerint látványosan nem érezte jól magát Madridban az elmúlt hónapokban.

A távozással kapcsolatos hírt elsőként Fabrizio Romano, átigazolásügy mindent tudó jelentette be először.

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane