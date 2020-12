Zinédine Zidane szerint Karim Benzema a valaha volt legjobb francia csatár

Karim Benzema 2015 óta nem szerepel a francia válogatottban, ám a Real Madridban megállíthatatlan és kihagyhatatlan. Az Athtletic Bilbao elleni keddi találkozón is duplázott és Zinédine Zidane vezetőedző ezt követően nyilatkozva arról beszélt, hogy Benzema a valaha volt legjobb francia csatár.

A támadó 10 gólnál jár a szezonban, ezzel vezeti a spanyol góllövő listát.

„Számomra ő a legjobb, fantasztikusan teljesít és már rég óta a játékosa – mondta Zidane. – Ötszáznál is több meccse van és a gólok számában is kiemelkedő. Számomra ő a legjobb, ez nem is kérdés.”

Madridban 250 gól felett jár már a csatár, akit hosszan méltatott a világbajnok edző.

„Most teljesedik ki. Nem az az igazi center, nemcsak a gólszerzésre gondol, hanem az előkészítésre is, ezért is nagyon kedvelem. Élvezi, hogy a csapatban játszik és helyzetbe hozza a többieket, de a gólszerzésben is a legjobb, ráadásul többnyire nagyon fontos pillanatokban talál be. ”

A Real Madrid úgy tűnik kijött a gödörből, hiszen 10 nap alatt négy meccset játszott és mindegyiket megnyerte.