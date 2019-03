Zidane a Liverpool klasszisával erősítené meg a Real Madridot

A támadót már egy éve is majdnem Madridba költözött.

A Marca információi szerint Zinedine Zidane szeretné leigazolni a Liverpooltól Sadio Manét a Real Madridhoz.

A francia mester nagy rajongója a szenegáli támadónak, aki ebben a szezonban káprázatos formában futballozik, 17 góllal holtversenyben második a Premier League góllövőlistáján, összességében pedig már 20 találatnál jár, a elleni nyolcaddöntőn például kétszer is eredményes volt.

A spanyol lap szerint Zidane már beszélt is a játékossal a lehetséges váltásról, ráadásul a France Football arról számolt be, hogy tavaly nyáron már a megegyezés is megszületett, de akkor Zidane távozása miatt Mané végül maradt Liverpoolban.

Kylian Mbappé mellett a 26 éves játékos az, akit a háromszoros BL-győztes edző a legszívesebben látna a támadósorában, de a érthető módon nem akar megválni tőle, így a spanyoloknak alaposan a zsebükbe kell majd nyúlniuk, ha valóban nyélbe akarják ütni az üzletet.

