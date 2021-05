Zidane: „A klubnál már nem bíztak bennem”

Zinédine Zidane megtörte a csendet és nyilatkozott arról, hogy miért hagyja el – újra – a Real Madridot, amellyel korábban háromszor megnyerte a BL-t.

A francia szakember 2018-ban már egyszer lemondott, vagyis a történelem ismétli önmagát, leszámítva azt, hogy korántsem volt olyan sikeres a második időszaka, mint az első.

Zidane nyílt levelét az AS jelentette meg. A szakember bevezetésként megköszönte a szurkolóknak azt a szeretetet, amelyet tőlük kapott az elmúlt húsz évben.

„2018-ban azért mentem el, mert a sok elnyert trófea után úgy éreztem, hogy a csapatnak új impulzusokra van szüksége. Most másként állnak a dolgok. Elmegyek, mert úgy érzem, hogy a klubnál már nem bíztnak bennem, márpedig nekem támogatásra van szükségem ahhoz, hogy közép- vagy hosszútávon felépítsek valamit.”

Zidane hozzátette, hogy tisztában van vele, ha nincsenek sikerek, akkor menni kell. Ugyanakkor azt is leírta, hogy nemcsak az eredmények, hanem az elvégzett munkát is értékelni kell, ráadásil az övé mellett a klub többi alkalmazottjáét is. Valamint rávilágított arra is, hogy valami nem volt rendben közte és a klub vezetése között.

„Szeretném, ha mindenki tiszteletben tartaná, amit elértünk. Az elmúlt hónapokban a klubhoz és az elnökhöz fűződő kapcsolatom egy kicsit más volt, mint másoké. Nem kértem kiváltságokat, csak azt, hogy ne feletssék el, ami korábban volt. Elengedhetetlen, hogy az emberi kapcsolatok fontosabbak legyenek a pénznél és a hírnévnél is. Ezeket ápolni kell. Szerencsére csodás csapatom volt, a játékosok meghaltak a pályán és nagyon fontos győzelmeket arattak, amikor kezdtek elromlani a dolgok. Hittünk egymásban.”

