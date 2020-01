ZiccerBET: Továbbra is hibátlan marad hazai pályán a Porto?

Ma a portugál bajnokság 17. fordulójából adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az FC Porto - Braga, portugál bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

A Porto egészen elképesztő módon teljesít a 2019/2020-as szezonban hazai pályán a portugál élvonalban.

A Sárkányok ugyanis ez idáig mind a 7 bajnokijukat megnyerték az Estádio do Dragäóban.

Ráadásul tették mindezt úgy, hogy egyetlen gólt sem kaptak ezeken a mérkőzéseken Pepéék.

Ezeknek a győzelmeknek is köszönhetően konkrétan már csak előrefelé kell tekintenie a hazaiaknak, hiszen a 3. Famalicao is 11 pontos hátrányban van a Portóhoz képest.

A Benfica viszont még Zé Luiséknál is jobban teljesít és jelenleg 4 egységgel vezetik a bajnokságot a Sárkányokkal szemben.

Ugyanakkor ma este rangadót játszanak a Sporting CP ellen, ráadásul idegenben, úgyhogy egy esetleges mai győzelemmel akár közelebb is férkőzhetne az éllovashoz a Porto.

Véleményünk szerint pedig ez sikerülni is fog a hazaiaknak és éjfélig mindenképpen felzárkóznak majd a Benfica mögé, valamint továbbra is 100%-osak maradnak az Estádio do Dragäóban.

Azonban a mai tippünket is szeretnénk egy kicsit megbolondítani, hiszen a Braga annak ellenére is a portugál élcsapatok közé tartozik, hogy az 5. helyen már 17 pont a hátránya a Porto mögött.

Ezért úgy gondoljuk, hogy, habár a hazai győzelmi sorozat nem szakad meg, de ma este már nem tudják majd 0 gólon tartani az ellenfelet Pepéék.

ZiccerBET tipp: FC Porto – Braga – Mindkét csapat szerez gólt és FC Porto

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 3,25