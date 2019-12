ZiccerBET: Tovább menetel az Inter a Serie A-ban?

Ma az olasz bajnoksággal kapcsolatban adunk tippet!

Tipprovatunkban ma az - , olasz bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

A hazaiak rég nem látott remek szezont futnak ezidáig Antonio Conte vezérletével, ugyanis vezetik a küzdelmeit és jelenleg a Bajnokok Ligájában is továbbjutó pozícióban vannak Lautaro Martínezék.

Az Inter kiváló teljesítményéhez nagyban hozzájárul a nyáron szerződtettet Romelu Lukaku is, aki 10 góljával a házi góllövőlista élén áll és az egész mezőnyben is csak Ciro Immobile előzi meg őt.

A Nerazzuri 8 meccses veretlenségi szériában van az olasz élvonalban és ezek közül a találkozók közül hetet is megnyert az Inter együttese, ráadásul csupán egyetlen vereséget szenvedtek 14 forduló elteltével a Serie A-ban.

Úgy tűnik tehát, hogy hosszú idő elteltével ismételten egy igencsak erős csapat van kialakulóban Milánóban és akár a együttesét is megszorongathatják az idei szezonban Contéék,

Az AS Roma sem teljesít rosszul idén, sőt mindössze két pontra vannak a dobogó 3. fokától, ahol jelenleg éppen a városi rivális Lazio együttese tanyázik.

Az Inter mögött azonban már 9 egység a lemaradása a Farkasoknak, ráadásul idegenben lépnek ma pályára Edin Dzekóék, így mindenképpen a hazaiak az esélyesei ennek az összecsapásnak.

Véleményünk szerint pedig be is húzzák ezt a mai rangadót a milánóiak, ezzel pedig biztosan maradnak a Serie A élén 15 játéknapot követően is.

ZiccerBET tipp: Inter – AS Roma – Inter

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,90