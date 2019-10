ZiccerBET: Sok gólt hoz majd a Fehérvár – Debrecen találkozó?

Új rovat indult a Goal oldalán: ez pedig a ZiccerBET, amelyben az éppen aktuális mérkőzésekkel kapcsolatban szeretnénk tippeket adni nektek.

Ma a Fehérvár – , magyar bajnoki mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

A hazaiak remekül kezdték a szezont és habár a játékuk koránt sem volt mindig meggyőző, de sorra szállították a győzelmeket a fehérváriak, míg az előző fordulóban egy nem várt, 2-0-ás vereségbe szaladtak bele hazai pályán a feljövőben lévő Újpest ellen.

Ugyanakkor a Debrecen is kiválóan startolt, és az első három bajnokijukat egyaránt megnyerték Herczeg András tanítványai, ám a Kaposvár elleni hazai fiaskó után nem sikerült visszatalálniuk a helyes útra, így 3 győzelem után, 3 vereséggel folytatták a 2019/2020-as szezont.

A mai tippünket azonban nem is igazán ezekre szeretnénk alapozni, hanem arra, hogy az legtöbb találatát ez idáig magasan a fehérváriak szerezték, de a DVSC is remekül termeli idén a gólokat, hiszen még úgy is ők rúgták a 2. legtöbb gólt, hogy 1 mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint a többiek.

Ugyanakkor a Loki mostanság nem csak lövi, hanem kapja is a gólokat szép számmal, mivel 6 találkozót követően már 11 alkalommal kapitulált a hajdúságiak védelme.

A fehérváriak pedig még úgy is 3 találatot szereztek átlagosan a hazai mérkőzésieken az idei szezonban, hogy az elmúlt fordulóban az Újpest ellen nem sikerült betalálniuk.

Az esti összecsapáson tehát két játszós csapat találkozik egymással és véleményük szerint mindkét együttes betalál majd, valamint legalább 3 gól fog születni ezen a találkozón.

ZiccerBET tipp: Fehérvár – Debrecen – Mindkét csapat szerez gólt: Igen és 2,5 fölött

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2,00

