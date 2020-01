ZiccerBET: Sima győzelmet arat a sereghajtó ellen az Atalanta?

Ma a Serie A 20. fordulójának zárómérkőzésével kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az Atalanta – SPAL, olasz bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

A hazaiak az idei szezonban is az üde színfoltjai a -nak és idén is minden esélyük megvan arra, hogy jövőre is a Bajnokok Ligájában szerepeljenek majd.

A BL-indulást jelentő 4. pozíciótól ugyanis mindösszesen 3 pontra vannak a bergamoiak és egy esetleges mai győzelemmel máris beérnek pontszámba az együttesét.

Erre pedig minden esélyük meg is van az utolsó SPAL ellen, hiszen az elmúlt 3 hazai bajnokijukon kiválóan teljesítettek a fekete-kékek.

Előbb a Verona együttesét győzték le 3-2-re a Stadio Atleti Azzurri d,Italiában, majd az AC és a Parma együttesét ütötték ki 5-0-ra Josip Ilicicék.

Ezzel szemben a vendégek az elmúlt 3 tétmérkőzésükön még gólt sem szereztek és idegenen mindösszesen 4 pontot gyűjtöttek ez idáig 10 találkozó elteltével.

Véleményünk szerint pedig nem az Atalanta otthonában fogják ezt tovább gyarapítani és a Nerazzurri tovább folytatja majd a hazai menetelését.

ZiccerBET tipp: Atalanta – SPAL – (Hendikep 0:1) Atalanta

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,50