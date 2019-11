ZiccerBET: Sima győzelmet arat a PSG a Dijon otthonában?

Ma a Dijon - PSG, francia bajnoki mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

A hazaiak igencsak pocsék szezont futnak ezidáig, hiszen 11 fordulót követően mindössze 9 pontot gyűjtöttek és ezzel ők a Ligue 1 sereghajtói, ráadásul eddig csupán 5 gólt szereztek a 2019/2020-as idényben.

Ezzel szemben a vendégek toronymagasan vezetik a francia bajnokságot és kirobbanó formában vannak hetek óta.

A 11 találkozó elteltével már 27 pontot gyűjtött és ezzel már 8 egység az előnye a második Nantes előtt.

A párizsiak támadói közül pedig többen is kiválóan teljesítenek és ezáltal az elmúlt 3 bajnokijukon 12-szer zörgették meg az ellenfelek hálóját Icardiék, többek között az argentin csatár, valamint a honfitárs Di Maria és Kylian Mbappé közreműködésével.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy kezd összeérni a PSG játéka az idei szezonban is, és Icardi remekül beleillik a csapatba, ugyanis a legutóbbi 5 tétmérkőzésen 7 alkalommal is betalált, míg Mbappé is remekül tért vissza a sérüléséből.

Véleményünk szerint tehát a ma esti összecsapáson sem születhet más eredménye, mint sima párizsi siker a sereghajtó ellen, akik, ha nem vigyáznak, egy csúnya vereségbe is beleszaladhatnak.

ZiccerBET tipp: Dijon – PSG (Hendikep 1:0) PSG

A cikk lejjebb folytatódik

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,50

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!