ZiccerBET: Sikerül-e pontot szereznie az Újpestnek a Diósgyőr ellen?

Egy magyar NB I-es meccshez adunk ma fogadási tippet.

Ma a – Újpest magyar bajnoki mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

Felemásán kezdett a két együttes az első fordulóban, hiszen a Diósgyőrnek sikerült legyőznie hazai pályán a Honvédot, míg az Újpest vereséget szenvedett átmeneti otthonában a ellen.

Ugyanakkor az elmondható, hogy mindkét csapat igencsak szezon eleji formát mutatott, hiszen a győzelem ellenére a DVTK sem a legszebb napjait idézte a nyitófordulóban.

A Diósgyőr az előző szezonban nem úgy teljesített, mint ahogyan azt a szurkolók elvárták volna, hiszen végig a kiesés ellen küzdöttek a miskolciak, ezért a nyári átigazolási időszak során igyekezték megerősíteni a csapatukat.

Kapus posztra a Puskás Akadémia hálóőre, Branislav Danilovic érkezett, aki mindenképpen nagy erőssége lehet majd a DVTK-nak. Korábban a Honvédban is megforduló Prosser Dániel is végleg Miskolcra tette át a székhelyét, és a Debrecenben 20 meccsen 12 gólig jutó Haris Tabakovic is a diósgyőrieket erősíti majd az idei bajnokságban, aki azonban egyelőre még sérüléssel küszködik.

Az újpestiek végig a dobogóért harcoltak az előző idényben, de az utolsó fordulókban mutatott gyenge teljesítményük miatt csak az 5. helyen fejezték be a bajnokságot, többek között a Miskolcon elszenvedett vereségüknek is köszönhetően.

Az Újpest tehát vélhetően jobb erőkből áll mint a DVTK, és Mészáros Karol, valamint Koszta Márk érkezésével biztosan nem gyengültek a lilák a 2019/2020-as idényre sem.

Ugyanakkor a miskolci szurkolók rengeteg pluszt jelenthetnek majd ma is a Diósgyőr számára, így véleményünk szerint egy döntetlenre mindenképpen jók lehetnek a 2. forduló rangadóján.

Már csak azért is gondoljuk azt, hogy pontosztozkodás lesz a mai összecsapás, mert erre 2008 óta nem volt példa a Miskolcon rendezett DVTK – Újpest mérkőzéseken és, hát ahogy mondani szokás, minden sorozat megszakad egyszer.

ZiccerBET tipp: Diósgyőr – Újpest – Döntetlen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 3,20

