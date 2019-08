ZiccerBET: Sikerül pontot rabolnia a Puskás Akadémiának a Ferencváros ellen?

Ma az NB I 4. fordulójának zárómérkőzésével kapcsolatosan adunk fogadási ajánlatot

Ma – , magyar bajnoki mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

A Puskás Akadémia remekül indította a szezont, hiszen 3-1-re legyőzték az Újpest együttesét méghozzá idegenben.

Ugyanakkor a következő két bajnoki találkozójukat egyaránt elvesztették a Fehérvár és a ellen, de simán legyőzhették volna a tavalyi ezüstérmest is, ha csak a helyzeteiknek a felét értékesítették volna.

Az elmúlt két fordulóban azonban nem volt szerencséje a PAFC-nak, hiszen egyetlen gólt sem sikerült szerezniük.

Azonban a mostani ellenfél sem ígérkezik könnyű feladatnak a Puskás Akadémia számára, mivel a tavalyi bajnok Ferencváros együttesét fogadják majd hazai pályán.

A zöld-fehérek csak az előző fordulóban debütáltak a 2019/2020-as -es idényben a nemzetközi kupaszereplésük miatt és egy igencsak felforgatott csapattal álltak ki a Kaposvár elleni hazai találkozójukon, amit végül csupán 1-0-ra tudtak megnyerni az újonc ellen.

Vélhetően a mai találkozón sem a legerősebb Fradi fog majd pályára lépni, hiszen sorsdöntő mérkőzést játszanak majd a Suduva együttese ellen az -playoffjában.

A Puskás Akadémiának tehát minden esélyese megvan arra, hogy egy döntetlent elcsípjen a tavalyi bajnok ellen, már csak azért is, mert remekül erősítették meg a keretüket a nyári átigazolási időszak folyamán és a legutóbbi 5 Puskás Akadémia – Ferencváros összecsapásból 4 is pontosztoszkodással fejeződött be.

ZiccerBET tipp: Puskás Akadémia – Ferencváros – Döntetlen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 3,45

