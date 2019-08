ZiccerBET: Sikerül gólt szereznie a Fradinak idegenben?

A mai tipp a Ferencváros zágrábi fellépésével kapcsolatosan érkezik.

Új rovat indult a Goal oldalán: ez pedig a ZiccerBET, amelyben az éppen aktuális mérkőzésekkel kapcsolatban szeretnénk tippeket adni nektek.

Ma a Dinamo Zagreb – , -selejtező mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

A Dinamo Zagreb eddig 6 tétmérkőzésen van túl az idei szezonban, egy szuperkupa döntőn, három bajnoki mérkőzésen, illetve két találkozót már a BL-ben is játszottak. Ezeket az összecsapásokat pedig egyaránt megnyerték a zágrábiak, sőt, mindössze egy gólt kaptak és ezzel szemben 15-ször mattolták már az ellenfelek védelmét.

A tavalyi szezon során is remekelt a Dinamo, hiszen 36 mérkőzésen 74 gólt szereztek, az ellenfeleknek pedig mindössze csak 20 alkalommal sikerült bevenniük a kapujukat. Ennek köszönhetően, gyakorlatilag kihívó nélkül, toronymagasan nyerték meg a horvát bajnokságot.

Így vélhetően azzal sajnos nem lesz probléma, hogy a hazaiak legalább egy gólt szerezzenek a Ferencváros elleni mai mérkőzésen.

Ugyanakkor a zöld-fehéreket sem kell, hogy leírjuk, sőt… A Bajnokok Ligája-selejtezőinek első fordulójában máris egy hatalmas bravúrt hajtottak végre azzal, hogy oda-vissza legyőzték azt a Ludogorecet, amelynek a kerete papíron 2,5-szer volt értékesebb a Fradiénál.

A második fordulóból is könnyedén továbblépett az FTC, hiszen már hazai pályán megnyugtató előnyre tett szert a Valletta ellen, így az idegenbeli mérkőzésen már egy döntetlen is bőven elég volt Rebrov mester tanítványainak, de egy kis szerencsével, akár gólokkal nyerhették volna azt az összecsapást is.

Reméljük tehát, hogy azok a helyzetek, amik Máltán kimaradtak, ma majd bemennek és egy remek eredménnyel térhetnek haza a budapesti visszavágó előtt a Ferencváros játékosai.

Már csak azért is jó esély mutatkozik erre, mert a Fradi is betalált minden tétmérkőzésén idén, sőt csak egyszer szerzett kettőnél kevesebb gólt. Ráadásul talán egy kicsivel frissebbek is lehetnek majd az FTC labdarúgói, hiszen a zágrábiakkal ellentétben, nekik nem kellett bajnoki mérkőzést játszaniuk a hétvégén.

Mindezeket összegezve, véleményük szerint tehát egy gólgazdag, jó mérkőzésre van kilátás, ahol mindkét csapat legalább egyszer betalál majd és ezzel egy igencsak jó szorzót csíphetünk el ma is.

A cikk lejjebb folytatódik

ZiccerBET tipp: Dinamo Zagreb – Ferencváros – Mindkét csapat szerez gólt: Igen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1.90