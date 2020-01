ZiccerBET: Összejön az El Clásico a spanyol Szuperkupa döntőjében?

Ma a spanyol Szuperkupa második elődöntőjével kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma a – Atlético Madrid mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

Első ízben rendezik meg idén az átalakított spanyol Szuperkupát, ahol a kupacímvédő Valencia mellett a kupadöntős és bajnok Barcelona, valamint a La Liga második és harmadik helyezettje, a és az Atlético Madrid méri össze a tudását.

Az első elődöntőt Zinedine Zidane együttese nyerte 3-1-re a Valencia ellen, így mindenképpen nagy rangadóra van kilátás a döntőben, hiszen vagy El Clásicót rendeznek majd január 12-én, vagy pedig madridi házidöntőt.

Véleményünk szerint az előbbire még úgy is jóval nagyobb az esély, hogy az Atlético Madrid kezd visszatalálni a helyes ösvényre és a legutóbbi 4 tétmérkőzését már egyaránt megnyerte.

Az idei szezonban viszont közel sem nyújtanak olyan kiegyensúlyozott teljesítményt Saul Niguezék, mint amit megszokhattunk tőlük az elmúlt években.

A 4 meccses győzelmi sorozatuk előtt ugyanis 8 találkozón mindösszesen egyetlen győzelmet arattak a sereghajtó Espanyol ellen és 4 döntetlen mellett háromszor is vereséget szenvedtek.

Ezzel szemben a Barcelona viszont remek formában van és a legutóbbi 20 tétmérkőzéséből 15-öt is megnyert és csupán egyszer hagyták el vesztesen a pályát Lionel Messiék ezeken az összecsapásokon.

Ugyanakkor az elmúlt néhány meccsen a katalánok gépezete is akadozott, hiszen az utolsó 4 bajnokijukon háromszor is döntetlent játszottak, de az 5. Real Sociedad otthonában vagy éppen a Real Madrid ellen ez talán nem is akkora blama, mint a már említett Espanyol vendégeként.

Összességében viszont még így is úgy gondoljuk, hogy a ma esti találkozónak az idei szezonban sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtó Barcelona a fő esélyese.

Véleményünk szerint pedig be is húzzák ezt az összecsapást Lius Suárezék és így 1 hónapon belül megrendezésre kerül majd a második El Clásico is január 12-én.

ZiccerBET tipp: Barcelona – Atlético Madrid - Barcelona



A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2,00