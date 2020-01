ZiccerBET: Mire mennek egymással a felek a manchesteri derbin?

Ma az angol Ligakupa első elődöntőjével kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma a - , angol Ligakupa mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!



A múlt hónapban a Vörös Ördögök hatalmas meglepetésre 2-1-re legyőzték Pep Guardiola együttesét, ráadásul tették mindezt az Etihad Stadionban.



A Manchester City tehát hiába játszott hatalmas fölényben és birtokolta közel 80%-ban a labdát, nem tudott mit kezdeni Ole Gunnar Solskjaer csapatával.



Az viszont még így sem lehet kérdés, hogy jelenleg melyik manchesteri csapat képvisel nagyobb játékerőt, hiszen Raheem Sterlingék még úgy is 13 ponttal előzik meg a Manchester Unitedet a bajnokságban, hogy idén közel sincsenek top formában.



A mai összecsapás végkimenetelére azonban nem mernénk tippelni, hiszen hiába beszélünk már elődöntőről, mégis csak a Ligakupában találkoznak majd egymással a felek, ráadásul még csak az odavágón.



A manchesteri derbit viszont vélhetően még így is mindkét csapat igencsak komolyan fogja venni, mivel a United nem engedheti meg azt magának, hogy az Old Traffordon ne tegyen meg mindent a győzelemért, míg a City bizonyára szeretne visszavágni a múltkori fiaskóért.



Mindezeket összegezve úgy gondoljuk, hogy egy szórakoztató, nyílt sisakos mérkőzés kerekedhet ki az esti rangadóból, ahol mindkét együttes legalább egyszer betalál majd.



ZiccerBET tipp: Manchester United - Manchester City - Mindkét csapat szerez gólt



A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,60