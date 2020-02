ZiccerBET: Mire megy a Metz otthonában a Lyon?

A Ligue 1 péntek esti mérkőzésével kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az Metz - Lyon, francia bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

Mindkét csapatnak égető szüksége van a pontokra, hiszen a hazaiak a kiesés elől menekülnek, míg a vendégek jelenleg csak az alsóházhoz tartoznak.

A Metz a 15. pozíciót foglalja el a táblázaton, de mindösszesen 3 egységre van az osztályozót jelentő 18. helytől, így közel sem érezhetik magukat biztonságban vörös-fehérek.

Ugyanakkor a Lyon is igencsak gyengén teljesít a 2019/2020-as szezonban ugyanis 25 forduló elteltével csak a tizenegyedikek a Ligue 1-ban.

A középmezőny azonban nagyon sűrű a francia élvonalban, így akár még a -selejtezőt jelentő 3. helyre is odaérhetnek Moussa Dembéléék, mivel csupán 7 pont a lemaradásuk a Rennes mögött.

A Metz ellen pedig nagyon megy a Lyonnak, hiszen a legutóbbi 6 egymás elleni összecsapásukat egyaránt megnyerték, ráadásul egyik találkozón sem kaptak gólt.

Mi viszont még így sem vagyunk abban biztosak, hogy a vendégek behúzzák a mai esti összecsapást, de az elmúlt 6 mérkőzésből kiindulva találtunk is egy jobb tippet az OL győzelménél.

Véleményünk szerint ugyanis a Metz együttesével nem fog zsinórban hetedszer is előfordulni az, hogy ne szerezzen gólt a piros-kékek ellen, de azt is nehezen tudjuk elképzelni, hogy a Lyon egyszer se találjon be a hazaiak kapujába.

ZiccerBET tipp: Metz – Lyon - Mindkét csapat szerez gólt

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2,05