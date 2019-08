ZiccerBET: Mire megy a Manchester United otthonában a Chelsea?

Ma a Premier League rangadójával kapcsolatban adunk tippet.

Új rovat indult a Goal oldalán: ez pedig a ZiccerBET, amelyben az éppen aktuális mérkőzésekkel kapcsolatban szeretnénk tippeket adni nektek.

Ma a – rangadó van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

A Manchester a tavalyi szezonban sem kápráztatta el a szurkolót, hiszen csak a 6. helyen zárták a Premier League küzdelmeit.

A Chelsea ezzel szemben végül a dobogón fejezte be a szezont ráadásul az Európa Ligát is elhódították a Kékek.

A United viszonylag sok gólt szerzett a tavalyi szezonban, hiszen 38 mérkőzésen 65-ször is eredményesek voltak, de rengeteg gólt is kaptak, szám szerint 54-et, aminél még a 12. Newcastle védelme is kevesebbszer kapitulált.

A Manchester United meccsein tehát szinte garantált, hogy mindkét csapat betalál majd, habár igyekeztek megerősíteni a védelmüket a Vörös Ördögök.

Harry Maguire rekordot jelentő összegért tette át a székhelyét a Unitedhez, akivel azért vélhetően stabilabb lesz majd a hátsó alakzat, ugyanakkor a beilleszkedéséhez valószínűleg időre lesz szüksége.

A Chelsea védelme ugyanakkor igencsak jól muzsikált, hiszen csak a bajnok és a második együttesét mattolták kevesebbszer az ellenfelek, de idegenben azért ők sem voltak túlzottan masszívak, mivel a gólok jelentős részét, 39-ből 27-et nem a Stamford Bridge-en kapták a Kékek.

Nagy kérdés lehet azonban, hogy, hogyan sikerül majd pótolniuk a támadósorban Eden Hazard-t, aki a tavalyi szezonban 16 találatot jegyzett és emellett rengeteg gólpasszt is kiosztott, valamint a Chelsea legjobbja volt hosszú éveken keresztül.

Ugyanakkor, eddig úgy tűnik, hogy sikerült megfelelően helyettesíteni a belga klasszist, hiszen remekül teljesítettek az előkészületi mérkőzéseken a Manchester Uniteddel egyetemben, így ma is egy jó mérkőzés van kilátás a két angol óriás között.

Véleményünk szerint tehát, ahogy már említettük is mindkét együttes betalál majd legalább egyszer a 2019/2020-as Premier League szezon első hamisíthatatlan rangadóján.

ZiccerBET tipp: Manchester United – Chelsea – Mindkét csapat szerez gólt: Igen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,70