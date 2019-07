ZiccerBET: Megszakad a Sepsi OSK rossz sorozata?

Ma a Sepsi OSK – FCSB román bajnoki mérkőzés van terítéken.

Új rovat indult a Goal oldalán: ez pedig a ZiccerBET, amelyben az éppen aktuális mérkőzésekkel kapcsolatban szeretnénk tippeket adni nektek.

Szokták mondani, hogy minden sorozat megszakad egyszer, ez pedig hatványozottan igaz lehet a ma este rendezendő Sepsi OSK – FCSB mérkőzésre.

A hazaiaknak 14 találkozó óta nem sikerült nyerniük a román első osztályban, így joggal gondolhatná azt mindenki, hogy fix kettes lesz ez a mai összecsapás.

Ha hozzátesszük azt, hogy az FCSB legutóbb márciusban szenvedett vereséget, idegenben pedig 9 bajnoki mérkőzés óta veretlenek, akkor talán már nem is kellene tovább folytatnom ezt az elemzést.

Ugyanakkor ezek a statisztikák leginkább az előző idényre vonatkoznak, hiszen ez csak a 2. forduló a 2019/2020-as román bajnokságban.

Legutóbb pedig pont a Sepsi otthonában szenvedett 4-2-es vereséget az FCSB, ami mindenképpen jó előjelnek ígérkezik a mai összecsapás előtt.

Ráadásul a vendégek 3-4 naponta játszanak mérkőzéseket, hiszen érdekeltek az -selejtezőiben is, csütörtökön pedig újabb idegenbeli túra vár rájuk Örményországban. Így akár az is előfordulhat, hogy nem a legerősebb összeállításukkal lépnek majd pályára, hiszen ez még tényleg csak a 2. forduló lesz, a lényegi kérdések pedig nem most fognak eldőlni a román élvonalban.

A Sepsinek tehát valóban jó esélye lehet arra, hogy megszakítsa saját maga borzasztó, míg az ellenfél remek sorozatát és idén először otthon tartsa a három pontot.

ZiccerBET tipp: Sepsi OSK – FCSB – (Döntetlennél a tét visszajár) Sepsi OSK

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 3.70

