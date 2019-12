ZiccerBET: Kinek sikerül utolsóként bejutnia a Belga Kupa elődöntőjébe?

Tipprovatunkban ma az Anderlecht – Club Brugge, belga kupamérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

A szebb napokat megélt hazaiak fogadják a Jupiler League-t simán vezető Brugge együttesét az utolsó negyeddöntő mérkőzésen a Belga Kupában.

Az Anderlecht jelenleg csak a 10. helyen szerénykedik a bajnokságban és 19 fordulót követően már 22 pont a lemaradásuk az éllovas mögött.

Ugyanakkor az is igaz, hogy már a 2. Antwerp együttesének is 8 egység a hátránya a Brugge mögött úgy, hogy a listavezetőnek még van egy elhalasztott mérkőzése is.

A vendégek tehát rendkívül kiemelkednek a 2019/2020-as szezonban a belga bajnokságból, amit a rúgott és kapott gólok aránya is igazol, hiszen 41-szer vették be az ellenfelek kapuját, míg csupán csak 7 alkalommal kapituláltak Mignoleték 18 találkozó elteltével.

Ebből kifolyólag simán elképzelhető, hogy a bajnokságot és a Belga Kupát is szeretné behúzni a Brugge, erre pedig minden esélyük meg is van, hiszen a nem túl veretes Anderlecht legyőzésével már a legjobb 4 között találhatnák magukat a kupában, míg a bajnokságban szinte nem veszélyezteti őket senki.

Vélhetően tehát nem fognak tartalékolni a mai mérkőzésem a vendégek, mivel tetemes az előnyük a belga élvonalban, és ha ez valóban így lesz, akkor könnyedén legyőzhetik a vendéglátójukat, ezzel pedig egy szép oddsot csíphetünk meg a mai napon.

ZiccerBET tipp: Anderlecht – Club Brugge – Club Brugge

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,75

