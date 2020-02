ZiccerBET: Hogyan zárul az NB I ma esti rangadója?

A 22. forduló zárómérkőzésével kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az – , magyar bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

Kuttor Attila tanítványai tavasszal is remekül rajtoltak az -ben, hiszen 3 győzelem és 1 döntetlen mellett mindösszesen 1 vereséget szenvedtek a Fehérvár otthonában, ráadásul a Magyar Kupában is oda-vissza megverték a Kaposvárt.

Cseri Tamásék tehát továbbra is versenyben vannak a dobogóért és a nemzetközi kupaszereplésért, sőt mi több a második helytől is csak 2 pont a lemaradásuk, így akár még az ezüstérem is összejöhet nekik a szezon végén.

Több csapat

Ugyanakkor ma egy igencsak nehéz mérkőzés vár a matyóföldiekre, mivelhogy a Fradi idén még veretlen és csupán egyetlen gólt kapott 4 találkozón a 2020-as naptári évben.

A zöld-fehérek tehát robognak a 31. aranyérmük és nem mellesleg a címvédés felé, hiszen két meccsel kevesebbet játszva is 6 pont az előnyük Dibusz Déneséknek a már említett Fehérvár előtt.

A Mezőkövesd otthonában pedig remekül megy a játék Lovrencsics Gergőéknek, ugyanis a legutóbbi 3 Mezőkövesd – Ferencváros összecsapást egyaránt megnyerték és egyébként is csak 1 vereséget szenvedtek 5 győzelem mellett a borsodiak vendégeként.

Kövesden tehát még egyetlen döntetlen sem született a két csapat mérkőzésein, most azonban úgy gondoljuk, hogy ez a sorozat könnyedén megszakadhat, hiszen remek formában vannak a hazaiak is, így biztosan nem lesz könnyű dolga ma este a Fradinak.

A cikk lejjebb folytatódik

ZiccerBET: Mezőkövesd – Ferencváros – Döntetlen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 3,75