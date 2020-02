ZiccerBET: Hogyan zárul az NB I ma esti rangadója?

A magyar bajnokság 21. fordulójának zárómérkőzésével kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma a – Fehérvár, magyar bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

Az éllovas és egyben címvédő Ferencváros fogadja a legfőbb kihívóját az 21. fordulójának rangadóján.

A zöld-fehérek jelenleg 3 ponttal vezetik a bajnokságot a Fehérvár előtt, de ez akár 9-re is hízhat majd, hiszen két elmaradt mérkőzése is van a hazaiaknak.

Több csapat

A esti összecsapás tehát akár az aranyérem sorsáról is dönthet, ugyanis ha Isaelék nyerni tudnak ma és az elhalasztott találkozókat is hozzák tetemes előnyre tehetnek szert.

Lovrencsics Gergőék pedig mindent meg is tesznek annak érdekében, hogy minél hamarabb bebiztosíthassák az elsőségüket, hiszen egy 4-0-ás győzelemmel kezdték a tavaszi szezont, majd Kisvárdán is nyerni tudtak, igaz a legutóbbi bajnokijukon csak 0-0 játszottak a Groupama Arénában a Honvéddal.

Ugyanakkor a kispestiek a Fehérvár együttesét is megviccelte, hiszen a MOL Aréna Sóstóból is ponttal távoztak Davide Lanzafaméék, mondjuk a vendégek közel sincenek kirobbanó formában 2020-ban, így ez talán nem is volt akkora meglepetés.

Juhász Rolandék többek között a Nagyerdei Stadionban is pontokat veszítettek a ellen, de az Újpest elleni bajnokijuk, valamint kupameccsük is a felejthető kategóriába tartozik és akkor még finoman fogalmaztunk.

Ráadásul a Fehérvár együttese szombat-szerda ritmusban játszik, míg a Ferencváros már kiesett a Magyar Kupából és az lila-fehérek ellen bajnokijukat is elhalasztották, így sokkal kipihentebben várhatják a mai összecsapást.

Véleményünk szerint pedig ezt ki is használja majd a Fradi és a saját közönsége előtt behúzza az esti rangadót, amivel meglép az elsődleges üldözőjétől a bajnokságban.

ZiccerBET tipp: Ferencváros – Fehérvár – Ferencváros

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,90