ZiccerBET: Hogyan zárul a Premier League ma esti rangadója?

Ma a londoni derbivel kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma a - , angol bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

Frank Lampard érkezésével a hazaiak fiatal játékosai is előtérbe kerültek és remekül teljesítenek az idei szezonban az angol tréner felfedezettjei.

Elég csak a 22 éves támadóra, Tammy Abrahamra gondolni, aki 22 mérkőzésen már 13 gólnál jár és stabilan játszik élete első Premier League-es idényében.

A Chelsea pedig ennek az új vonalnak is köszönhetően jelenleg a -indulást jelentő 4. helyen tartózkodik.

Ezzel szemben az Arsenal borzasztóan teljesít az idei szezonban és egyelőre Mikel Arteta érkezésével sem találják a játékukat az Ágyúsok.

Az utolsó 20 tétmérkőzésükből ugyanis mindösszesen négyet sikerült megnyerniük Mesut Öziléknek és csupán csak a 10. helyet foglalják el a táblázaton.

Ugyanakkor a hazaiak is igencsak kétarcúak az idei szezonban, hiszen az elmúlt két találkozójukat kapott gól nélkül húztak be a Stamford Bridgen, míg előtte a Southampton és a Bournemouth is makulátlan mérleggel távozott a Chelsea otthonából.

Ebből kifolyólag a mai rangadón nem is szeretnék a mérkőzés végkimenetelére tippelni, de úgy gondoljuk, hogy mindenképpen gólgazdag lesz majd a londoni derbi.

A legutóbbi két Chelsea – Arsenal összecsapásból legalábbis erre következtethetünk, hiszen potyogtak a gólok és mindkétszer 5 találatig jutottak a felek.

Véleményünk szerint pedig legalább háromig ma is eljutnak a csapatok, ráadásul úgy, hogy a hazaiak és a vendégek is betalálnak majd legalább egyszer.

ZiccerBET tipp: Chelsea – Arsenal – Mindkét csapat szerez gólt és 2,5 gól fölött

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2,20