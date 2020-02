ZiccerBET: Hogyan zárul a ma esti kiesési rangadó az NB I-ben?

Ma a magyar élvonal hétközi fordulójából adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma a Zalaegerszeg - , magyar bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!



Számunkra a hazai együttes az egyik, ha nem a legnagyobb csalódás a 2019/2020-as idényben az -ben, ugyanis a keretük összetétele és minősége alapján közel sem a kiesést jelentő 11. helyen kéne tartózkodniuk.



Az őszi szezon utolsó két bajnokija ugyan bizakodásra adhatott okot a ZTE szurkolóinak, hiszen legyőzték a Kaposvár és a együttesét is, ráadásul úgy, hogy gólt sem kaptak ezeken az összecsapásokon.



Ezt a formát viszont nem sikerült átmenteniük a tavaszira rajta és rögtön két vereséggel nyitottak Stieber Andrásék a , valamint a szintén kiesés elől menekülő ellen.



Ugyanakkor most ismételten itt az esély a kék-fehérek előtt, hogy elinduljanak felfelé, hiszen a borzasztó formában lévő Kisvárda együttesét fogadják egy igazi 6 pontos rangadón.



A vendégek ugyanis csak 3 egységgel előzik meg a zalaegerszegi együttest, így a hazaiak egy esetleges győzelemmel máris utolérhetik a szabolcsi gárdát.



Erre pedig minden esélyük meg is van Radó Andrásénak, mivel a Kisvárda már ősszel is rendkívül gyengén teljesített az utolsó fordulókban és ez idén sincs másképpén.



A piros-fehérek tehát igencsak mély gödörben vannak jelenleg, mivel a legutóbbi 5 tétmérkőzésüket egyaránt elvesztették és csupán egyetlen gólt szereztek ezeken a találkozókon.



A Zalaegerszegnél tehát joggal gondolhatják azt, hogy most vagy soha és véleményünk szerint sikerül is majd legyőzniük a Kisvárda együttesét, amivel rögtön el is mozdulhatnak a kiesőzónából.



