ZiccerBET: Hogyan zárul a Coppa Italia ma esti elődöntője?

A Juventus milánói vendégjátékával kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma az AC – kupamérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól!

A hazaiak számára rendkívül fontos lenne az megnyerése, hiszen jelenleg csak a 10. helyen szerénykednek a -ban, igaz az -selejtezőt jelentő 6. pozíciótól csak két ponttal van lemaradva a Rossoneri, de a biztos csoportkörtől már 7 egység választja el őket.

A hétvégi milánói derbin az első félidő végéig úgy tűnt, hogy remekül hangolnak majd erre az összecsapásra Zlatanék, hiszen 2-0-ra vezettek 45 percnyi játék után, többek között Ibra asszisztjának és góljának köszönhetően, emellett pedig kitűnően is játszottak, de a második félidőben átgázolt rajtuk az és végül 4-2-es vereséget szenvedek.

Több csapat

Ugyanakkor a Juventus sem várhatja sokkal jobb szájízzel az elődöntő első mérkőzését, ugyanis hiába vezettek Cristiano Ronaldo góljával a legutóbbi bajnokijukon mégis pont nélkül távoztak Veronából.

A két csapat tehát igencsak hasonló utat járt be a Serie A 23. fordulójában és a vereségek következtében a vörös-feketénél és a Zebráknál is felröppentek a hírek, hogy akár edzőt is válthatnak szezon közben.

Mindkét gárdának van tehát miért bizonyítania, ráadásul a tét koránt sem kicsi, hiszen amelyik együttes jobbnak bizonyul a két találkozót követően, azt már csak egyetlen lépés választja el a Coppa Italia megnyerésétől.

A Juventus azonban az elmúlt két idegenbeli mérkőzését elvesztette a Serie A-ban, viszont nehezen tudjuk azt elképzelni, hogy ez zsinórban harmadszor is megtörténjen velük, de Zlatan Ibrahimovic érkezésével az AC Milan is igencsak összekapta magát, így simán eltudjuk azt képzelni, hogy a mai összecsapás döntetlennel záruljon majd.

Ráadásul az elmúlt 4 AC Milan – Juventus találkozón mindig csak az egyik csapat szerzett gólt, így véleményünk szerint könnyen előfordulhat az is, hogy ez a sorozat megszakadjon és ezzel még nagyobb oddsot csíphetünk el.

A cikk lejjebb folytatódik

ZiccerBET tipp: AC Milan – Juventus – Mindkét csapat szerez gólt és Döntetlen

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 4,10