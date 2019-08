ZiccerBET: Győzelemmel kezdi a szezont a Diósgyőr?

Egy magyar bajnokihoz adunk fogadási javaslatot.

Új rovat indult a Goal oldalán: ez pedig a ZiccerBET, amelyben az éppen aktuális mérkőzésekkel kapcsolatban szeretnénk tippeket adni nektek.

Ma a – bajnoki mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

Az előző szezonban sem úgy teljesített a DVTK, mint ahogy azt a szurkolók elvárták volna, hiszen végig a kiesés ellen küzdöttek a miskolciak, végül ismét sikerült kiharcolniuk a bentmaradást az -ben.

A Diósgyőr vezetői vélhetően ezt az élményt semmiképpen sem szeretnék újra átélni, és jelentősen megerősítették a keretüket a 2019/2020-as bajnokságra.

A Puskás Akadémiától szerződtetett Branislav Danilovic mindenképpen nagy erőssége lehet majd a DVTK-nak. A korábban a Honvédban is megforduló Prosser Dániel is végleg Miskolcra tette át a székhelyét, és a Debrecenben 20 meccsen 12 gólig jutó Haris Tabakovic is a diósgyőrieket erősíti majd az idei bajnokságban.

Ugyan a Honvéd a tavalyi szezon során a 4. helyen zárt az NB I-ben és az -selejtezőiben is elindulhatott, rengeteget gyengült az előző idényhez képest.

A kispesti együttestől távozott a magyar bajnokság egyik legjobb kapusa, Gróf Dávid, valamint az NB I társgólkirálya, Holender Filip, akik nem mellesleg mindketten válogatott kerettagok is, így kijelenthető, hogy a Honvéd legjobbjai ismét távoztak az együttestől.

Ráadásul a Gróf helyére érkező Lefkovits súlyos sérülést szenvedett a Craiova elleni találkozón, így vélhetően a 20 esztendős Berla Attila védheti majd a Honvéd kapuját a mai összecsapáson, akinek ez lehet élete első NB I-es mérkőzése.

Nem mellesleg a kispestiek közel 150 percet töltöttek a pályán a románok elleni EL-visszavágón - a hosszabbításnak és a kialakult balhénak köszönhetően -, így valószínűleg nem éppen a legfrissebb állapotban érkeznek majd a DVTK-hoz.

Véleményünk szerint tehát a Honvédot nagyon leterhelte a csütörtöki mérkőzés fizikálisan és lelkileg is. Ezt pedig a megerősödő Diósgyőr ki is fogja használni, és otthon tartja majd a három pontot, egy igencsak szép oddsért cserébe.

ZiccerBET tipp: Diósgyőr – Honvéd – Diósgyőr győzelem