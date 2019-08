ZiccerBET: Folytatódik az AZ Alkmaar remek sorozata?

Ma egy EL-meccsel kapcsolatban adunk tippet.

Új rovat indult a Goal oldalán: ez pedig a ZiccerBET, amelyben az éppen aktuális mérkőzésekkel kapcsolatban szeretnénk tippeket adni nektek.

Ma az Az Alkmaar – Mariupol, -selejtező mérkőzés van terítéken, lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

Az ukrán bajnokság 4. helyezett csapata látogat a holland élvonalban a szintén 4. pozícióban végző AZ Alkmaar együtteséhez.

A vendégek viszonylag jó szereplése azonban kissé csalóka lehet, hiszen 40 ponttal maradtak el a bajnok Sahtar Donyeck mögött, míg közel 30 egységgel előzte meg őket a második Dinamo Kijev együttese is.

Ráadásul 32 mérkőzésen csak 36 találatig jutottak, ami alapvetően nem is lenne vészesen rossz teljesítmény a Mariupoltól, de a 47 kapott gól már árnyaltabbá teszi a képet, hiszen ez egyáltalán nem szokványos egy 4. helyezett csapattól.

Ugyanakkor az Alkmaar is jelentős hátránnyal fejezte be a holland bajnokságot az Ajax és a PSV mögött, hiszen előbbi 28, míg utóbbi 25 ponttal előzte meg őket, de a Mariupollal szemben ők 34 találkozón 64 gólt szereztek.

Sőt, már az odavágón is hatalmas fölényben játszott az Alkmaar, de akkor még nem sikerült gólt szerezniük az idegenbeli mérkőzésen, viszont nagy valószínűséggel ez változni fog a mai összecsapásukon.

Már csak azért is, mert az idei szezont remekül kezdte az AZ, hiszen magabiztos, 4-0-ás győzelmet aratott az nyitófordulóban és a második találkozójukat is kapott gól nélkül húzták be a holland bajnokságban.

Ráadásul az idei szezonban lejátszott 5 tétmérkőzésük során még veretlenek, valamint egyszer sem mattolták még a védelmüket, és könnyen lehet, hogy ez még ma sem fog változni az odavágóból kiindulva.

Az Alkmaar tehát rendkívül jó formának örvend, véleményünk szerint ez még a mai összecsapáson is kitart majd és kapott gól nélkül nyerik meg a visszavágót.

ZiccerBET tipp: AZ Almaar – Mariupol: Mindkét csapat szerez gólt: Hazai és nem

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 1,60

