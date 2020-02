ZiccerBET: Elszenvedi idén az első vereségét a Mezőkövesd?

Ma az NB I dobogós együtteseinek összecsapásával kapcsolatban adunk fogadási ajánlatot.

Tipprovatunkban ma a Fehérvár - , magyar bajnoki mérkőzés van terítéken. Lássuk, mit várunk mi ettől a találkozótól.

„A matyóföldiek egészen elképesztő őszt produkáltak Kuttor Attila irányításával és sokáig vezették is a -et, de az utolsó néhány mérkőzésen már úgy tűnt, hogy elfogytak Cseri Tamásék.

Legalábbis az eredmények ezt támasztják alá, hiszen előbb 1-1-es döntetlent játszottak a otthonában, ami egyébként közel sem számít rossz eredménynek, de aztán 1-0-ás vereséget szenvedtek a borsodi rivális ellen és Paksról is pont nélkül utaztak haza Pekárék.

Több csapat

Ugyanakkor még így is a dobogó 3. fokán telelhetett a Mezőkövesd, ráadásul úgy, hogy a magyar élvonal legkevesebb gólját kapták az őszi szezonban.

Kuttor Attila azonban nagyon maximalista, ugyanis még így is jelentősen megerősítette a hátsó alakzatát, hiszen sikerült hazacsábítania a 27-szeres magyar válogatott hátvédet, Guzmics Richárdot.

A védelemmel tehát vélhetően tavasszal sem lesz gondja a sárga-kékeknek, így a viszonylag kevés rúgott góljukkal továbbra is eredményesek tudnak majd lenni.”

Egyelőre pedig nagyon úgy tűnik, hogy igencsak ül az, amit a tavaszi szezon első mérkőzése előtte megírtunk, hiszen a kövesdeik a 3 bajnokijukon 7 pontot szereztek idén az NB I-ben, amivel magabiztosan őrzik a 3. helyüket, sőt közel sem tűnik elérhetetlennek az ezüstérem sem.

Ma pedig pont a legnagyobb riválisukhoz látogatnak a sárga-kékek, ugyanis a 2. helyezett Fehérvár otthonában van jelenésük Cseriéknek.

Juhász Rolandék, ugyan kissé beragadtak a rajtnál, mivel csak 5 egységet gyűjtöttek és a gólok sem igazán jöttek Futács Márkóéktól, de ez ma könnyedén megváltozhat.

Nikolics Nemanja ugyanis visszatért korábbi sikereinek helyszínére és mostantól már ő is a hazaiakat segíti majd ebben.

A 32 éves csatár 2010 és 2015 között erősítette már a Fehérvár együttesét, amikor is 149 találkozón 87-szer vette be az ellenfelek kapuját, de gólkirály lett már Lengyelországban és Amerikában is.

A Vidi számára tehát hatalmas lökést jelenthet a korábbi kiválóságuk és akár már a mai összecsapáson is győzelemre vezetheti a csapatot.

Mi legalábbis bízunk benne, hiszen véleményünk szerint Nikolics érkezésével új impulzust kaphat a Fehérvár és elkezdheti a felzárkózást az éllovas Ferencvárosra.

Ugyanakkor a sima hazai győzelemre vajmi kevés az odds, így a győzelmüket mellett legalább két gólt is várunk a dobogósok csatájától.

A cikk lejjebb folytatódik

ZiccerBET tipp: Fehérvár – Mezőkövesd – Fehérvár és 1,5 gólnál több

A TippmixPro odds-a erre a kimenetelre: 2,30