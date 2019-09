Zárt kapuval és pénzbírsággal büntetett az UEFA a magyar-szlovák meccsen történtek miatt

Gyűlölködő rigmusok miatt kapott büntetést a magyar szövetség.

A magyar szövetségnek zárt kapuk mögött kell megrendeznie az Azerbajdzsán elleni október 13-i hazai Eb-selejtező mérkőzést, illetve mintegy 20 millió forintos büntetést kell befizetnie az UEFA-nak - írja az mlsz.hu

Az UEFA fegyelmi testülete zártkapus döntéssel büntette a magyar szövetséget a szeptemberi 8-i –Szlovákia Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésen elhangzott rasszista, kirekesztő megnyilvánulások miatt.



Noha az MLSZ és maguk a játékosok, valamint a szövetségi kapitány is kérte a nézőket a sportszerű szurkolásra, ennek ellenére az ellenőri jelentések felvételekkel dokumentálták, hogy a nézőtéren több alkalommal, tömegesen kiabáltak cigányozós, „szar Szlovákia” és más gyűlölködő rigmusokat. A döntés során visszaesőként bírálták el a fegyelmi vétséget, mivel az elmúlt öt évben többször is el kellett járni a magyar szövetséggel szemben a nézőtéri rasszista magatartás miatt.



A fegyelmi döntés ismeretében az MLSZ úgy döntött, hogy a Magyarország–Azerbajdzsán mérkőzésre 14 év alatti utánpótlás-játékosok és futballt szerető fiatalok meghívásával igyekszik egy Eb-selejtezőhöz illő szurkolói hangulatot teremteni. A szövetség fellebbezést nyújt be az UEFA felé a döntéssel kapcsolatban, és ezzel párhuzamosan kéri a biztonsági szakemberektől a sportszerűtlen szurkolók beazonosítását.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!