Hivatalos: Zaniolo után újabb fiatal játékos hosszabbított szerződést a Románál

Az szerdán bejelentette, hogy Nicolo Zaniolo öt évvel meghosszabbította a szerződését a csapatnál, csütörtökön pedig Cengiz Ünder is aláírta új kontraktusát.

A fővárosi klub hivatalos közleménye szerint a török játékos további négy évre, 2023-ig kötelezte el magát.

- Minden egyes nap egyre jobban szerelembe esek a várossal, a klubbal és a szurkolókkal. Ez egy nagyon örömteli pillanat számomra, és szeretném megköszönni a klubnak, hogy eleget tett a kivánságomnak, és továbbra is itt folytathatom - nyilatkozta Ünder.

A 22 éves játékos 2017-ben igazolt az AS Romához 65 mérkőzésen 14 alkalommal volt eredményes.

A cikk lejjebb folytatódik

- Nagyon szerettük volna meghosszabbítani a szerződését, mert mindannyian láttuk Cengiz tehetségét. Biztosak vagyunk benne, hogy el elkövetkező években nagyon sokat tesz majd hozzá a csapatunk minőségéhez, és ki tud majd nálunk teljesedni. Róma a legmegfelelőbb hely számára a fejlődéshez - mondta Ünderről Gianluca Petrachi sportigazgató.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

Another new deal agreed... 🤝📑✍️@cengizunder has signed a contract extension with #ASRoma that runs until 2023! ⚡️🐺⚡️