Zakaria: „Egy álom vált valóra azzal, hogy szerződtetett a Juventus”

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Borussia Mönchengladbachtól szerződtetett Denis Zakaria boldogan nyilatkozott arról, hogy a Juventusba igazolhatott.

„Egy álomom vált valóra és büszke vagyok arra, hogy apám kedvenc csapatában játszhatok – mondta a futballista. – Sok mindent tudok erről a csapatról és remélem, hogy segítem majd a klubot az előrelépésben és naponta fejlődhetek én is.”

Az elmúlt napokban folyt némi vita arról, hogy Zakaria leigazolása jó döntés volt-e.

„Mindig az volt a célom, hogy sok gólt szerezzek és itt minden lehetőségem adott erre. Imádok előre játszani. Agresszív vagyok és mindig vissza akarom szerezni a labdát. Komplett játékosként jellemezném magam. Talán Patrick Vieira stílusa áll hozzám a legközelebb, őt mindig nagyon tiszteltem. De én Zakaria vagyok és van saját stílusom, nem akarok másolni senkit. Nyomot akarok hagyni magam után a csapatnál.”

A svájci mesélt az első benyomásairól is.

„A Juventus erős csapat, nagyszerű adottságokkal. Ez nagy lehetőség nekem és én is szintet lépek majd. A csapattal és az edzővel is megtaláltuk a hangot. Eddig kétszer edzettem a csapattal és egyelőre csak ismerkedünk, de ha az edző úgy dönt, akkor azonnal pályára tudok lépni. Volt lehetőségem beszélni vele és elmondta it vár tőlem.”

A játékos beszélt arról is, hogy gyorsan született meg az üzlet.

„Felkészültem rá, hogy elhagyom a Borussiát, de nem gondoltam, hogy a szezon felénél. Ugyanakkor a Juventus nem minden nap hívja az embert, ezért éltem a lehetőséggel.”

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Juventus a Veronát fogadja és a hazai siker szorzója 1,35. (x)