Xavi Lewandowskit méltatta a Barcelona fölényes győzelme után

Elégedett volt a katalánok mestere a kiütéses győzelem után.

A spanyol bajnokság új idényének harmadik fordulójában a Barcelona fölényes, 4-0-s sikert aratott a Real Valladolid felett.

A katalánok soraiban duplázó Robert Lewandowskit a csapat vezetőedzője, Xavi sem győzte dicsérni a sajtótájékoztatón:

"Fantasztikus az ütemérzéke, intelligensen helyezkedik, remekül fedezi a labdát. Egészen különleges labdarúgó. Egy igazi született vezéregyéniség, csodálatos, hogy minket erősít. A munkavégzése példaértékű, alázattal teszi a dolgát, szárnya alá veszi a fiatalokat, minden mozdulatával a csapat érdekét szolgálja, hatalmas segítségére van az edzői stábnak is. Szemmel láthatóan már otthonosan érzi magát nálunk, nagyon nagy értéke a csapatunknak.”

A tréner azt is elárulta, hogy a 4-0-s győzelem ellenére nem volt maradéktalanul elégedett a csapat által mutatott játékkal: „Nem volt tökéletes a játékunk, egyelőre alakulóban vagyunk, de persze egy ilyen győzelem után nem lehetünk elégedetlenek. Az első negyven percünk nagyon jó volt, a második félidőt is jól kezdtük, majdhogynem komplett volt a játékunk, viszont azt is látni kell, hogy a kapkodásunk sok labdavesztéssel jár, türelmesebbnek kell lennünk. A rögzített szituációkból pedig illenék sokkal többet kihoznunk. Vagy kétszázszor jártunk a tizenhatosukon belül… Ahogy a Rayo elleni 0–0 alkalmával sem volt minden rossz, ma sem volt minden hibátlan.”

Az első három fordulóban hét pontot gyűjtő Barcelona következő ellenfele a nyeretlenül rajtoló Sevilla lesz idegenben.

