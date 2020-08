Willian születésnapi ajándéka: távozik a Chelsea-től

Willian éppen ma ünnepli a 32. születésnapját és ezt a napot érezte a legalkalmasabbnak arra, hogy bejelente távozik a -től.

A brazil szélsőnek augusztus végén lejár a szerződése a kékekkel, amelyet a játékos nem akart meghosszabbítani.

„Hét csodás évet töltöttem a klubnál és amikor annak idején megkaptam az ajánlatot tudtam, hogy itt kell játszanom. Ma is biztos vagyok benne, hogy a legjobb döntés volt a Chelsea-hez szerződnöm. Trófeákat nyertünk és sok mindent megtanultam magamról is. Sokat fejlődtem, jobb játékossá és jobb emberré váltam. Minden edzésen, minden meccsen és az öltözőben töltött minden percben tanultam valamit. Hálás vagyok a szurkolóknak is, akik szeretettel fogadtak és végig támogattak. Eljött az idő a továbblépésre, de hiányozni fog a csapat, a klub minden alkalmazottja. Köszönök mindent, Isten áldjon mindenkit!”

Willian 2013-ban az orosz Anzsi Mahacskalától igazolt a Chelsea-be, amelyben 339 meccsen szerepelt, két bajnoki cím mellett egy Európa-ligát, egy FA- és egy Ligakupát nyert.

Angol értesülések szerint a 69-szeres válogatott játékos az Arsenalban folytatja pályafutását.