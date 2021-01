Willi Orbannal elégedettek Lipcsében - hosszabbíthat

Az általában jól értesült Sport BILD információi szerint Szoboszlai Dominik téli leigazolása után az RB Leipzignél most elsősorban a 2022-ig szerződésben lévő játékosokkal vannak elfoglalva.

A lap úgy tudja, hogy a Marcel Halstenberggel való megbeszélések már folynak, de Willi Orbannal is elégedett az RB - a klub gondol rá, hogy új szerződést kínál a magyar válogatott játékosnak. A Tottenhammal összeboronált Emil Forsberg és Marcel Sabitzer ügyében egyelőre nincs fejlemény.

"Az említett játékosok velünk váltak naggyá és lényeges részt vállaltak az RB eddigi sikereiben - meghatározóak lettek itt és a válogatottjaikban is. Csakúgy mint mindig, ezúttal is a szükséges nyugalommal ülünk majd össze és találjuk meg azt a megoldást, amely a klub és a játékosok számára is megfelel."