Willi Orban lett az év játékosa az RB Leipzignél

A magyar válogatott védőjét, Willi Orbant választották meg a szezon legjobbjának Lipcsében.

Negyven meccsen lépett pályára, ezeken öt gólt szerzett, kiosztott két gólpasszt is, de ami ennél is fontosabb, folyamatosan jó teljesítményt nyújtott a védelem tengelyében Willi Orban. A válogatott védő kapuban remeklő Gulácsi Péter, a középpálya fazonszabászát, Dani Olmot, és Emil Forsberget is megelőzte a szavazáson. A fent említett játékosok lettek egyébiránt a posztonkénti rangsor győztesei.

Willi Orban 2015 óta játszik Lipcsében, jelenlegi szerződése 2025-ig köti az RB Leipzighez. Eddig 196 találkozón viselte az energiaitalosok mezét, ezeken 18 gólt lőtt.

