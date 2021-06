Willi Orbán: „Egyszer befektettem egy brazil olajcégbe és ez teljes kudarc volt.”

Az RB Leipzig és a magyar válogatott védője sok érdekességet elárult magáról.

EXKLUZÍV-INTERJÚ

Willi Orbán a Goal.com és a SPOX német kiadásának adott interjút. A Leipzig 28 éves belső védője kedden ugyan még a portugálok ellen játszhat, de a franciák után a németekkel is találkozik majd. A védők sok mindenről beszélt az interjúban, többek között arról is, hogy mit olvas, mi volt a legrosszabb befektetése, miként élte meg, amikor Kaiserslauternből Lipcsébe szerződött, de szóba került Timo Wermer, Julian Nagelsmann és Gulácsi Péter is.

Úgy tudjuk ön szeret olvasni. Melyik könyv van most az éjjeliszekrényén?

Most az erőnléti edzésekről olvasok, a címe „Dinosaur Training”. Az erőnléti edzések titkairól és a jól ismert gyakorlatokkal kapcsolatos elméletekről szól. Ha a most az ember rámegy mondjuk az Instagramra, akkor csak új gyakorlatokat, vagy friss találmányokat talál. Végső soron talán a klasszikus mozgásformák a legjobbak, vagyis a húzódzkodás, vagy a guggolás. Többnyire egyébként szakkönyveket olvasok.

Hogy alakult ki ez a szenvedélye?

Amikor iskolás voltam, akkor nem szerettem olvasni, de akkor alakult ki ez nálam, amikor elkezdtem érdeklődni az emberi test iránt. Ez akkor volt, amikor 18 évesen először sérültem meg súlyosan. A műtét után hihetetlen fájdalmaim voltak és néhány hétig járni sem tudtam. Ekkor kezdtem el intenzíven foglalkozni a testemmel. Sajnos sok olyan játékos van, aki a pályafutása végére teljesen elfárad és maradandó károkat szenved a teste. Ezt nem szeretném, ezért igyekszem minden információt megszerezni, amit csak lehet.

Vannak olyan játékosok, akikre ebből a szempontból példaképként tekint?

Lenyűgöző, hogy Zlatan Ibrahimovic mennyire fitt 39 évesen. De ugyanez igaz Pepáre és Cristiano Ronaldóra is. Nagyon érdekelne, hogy ők mit tesznek a testükért az edzések mellett.

Akkor írjon Ronaldónak!

Megpróbálhatnám, de kétlem, hogy válaszolna. Komolyra fordítva a szót: a játékosok nem szeretik elárulni a titkaikat, a személyes munkamódszereiket, hiszen ezzel elveszítenék a versenyelőnyüket. Keveset beszélünk ezekről egymás között. Úgy érzem néhány klubnak van még mit javulnia ezen a területen, így a játékosok kénytelen szakértőkhöz fordulni, hogy segítséget is információt kapjanak a legújabb módszerekkel kapcsolatban.

Ön elmondaná a munkamódszereit, ha valaki kérdezné?

Persze. Már abban a korban vagyok, amikor úgy gondolkodom, hogy ha másnak segítesz, akkor magadnak is.

Visszatérve a könyvekhez: regényeket is olvas?

Néha. A kedvencem Paulo Coelho Alkimista című alkotása. Ez inspirált arra, hogy nagyot álmodjak és bármit megtegyek azért, hogy el is érjem a céljaimat.

Ismer hasonló játékosokat, vagy önt amolyan értelmiséginek tartják a csapatban?

Nem mondott még nekem senki ilyet. Minden futballista másként tölti a szabadidejét. Néhányan inkább Playstation Fortnite-on, vagy FIFA-n játszanak és ez is teljesen rendben van. Mindenkinek azt kell tennie, ami a legboldogabbá teszi. Ahogy öregszem azt látom, hogy van még néhány dolog, amire érdemes figyelni.

Mióta foglalkozik befektetésekkel?

Mi focisták nagyon jól keresünk, de ez csak rövid ideig tart. Annak érdekében, hogy a pályafutásunk után is biztonságban legyen a családunk és mi is, idejében el kell gondolkodni azon, hogy mihez kezdünk majd. Úgy gondolom, hogy minden labdarúgónak aktívan kell ezzel foglalkoznia. Én több éve foglalkozom befektetésekkel, leginkább a részvényeket és ingatlanokat részesítem előnyben, de kerülöm a kockázatos ügyleteket. Óvatos vagyok és takarékos.

Volt rossz befektetése?

Természetesen, a tanulópénzt meg kell fizetnie mindenkinek, ez alól én sem vagyok kivétel. Egyszer befektettem egy brazil olajcégbe és ez teljes kudarc volt. Minél előbb és minél több hibát kell elkövetni ahhoz, hogy később tanulhassunk belőle és jó döntéseket hozzunk.

Ezzel már ugyanannyit foglalkozik, mint a labdarúgással, vagy az esetleges klubváltással?

Nem, ez azért teljesen más. Igyekszem a döntéseket gyorsan, a lehető legkevesebb energia felhasználásával meghozni. A klubjaimmal is mindig gyorsan megállapodtam, nem volt kivétel a Leipzig sem a közelmúltban.

Eddig csak egy alkalommal váltott klubot, amikor a Kaiserslauterntől a Leipziget szerződött. Mennyit gondolkodott ezen?

Csak egy-két hét volt. Először úgy gondoltam, hogy a 'Lauternnel hosszabbítok. Aztán, amikor kiderült, hogy ez nem sikerül és van lehetőségem váltani, akkor beszéltem néhány klubbal. A lipcsei klub kiválasztásában Ralf Ragnick személye volt a döntő. A lelkesedése és a tüze meggyőzött és egyértelműen helyes döntést hoztam.

Mit szól a Kaiserslautern mélyrepüléséhez? A csapat közel állt ahhoz, hogy a Regional-ligába zuhanjon vissza.

Nem nevezném magam szurkolónak, de szimpatizánsként nagyon szomorúan figyelem az eseményeket. Ez a klub a karizmájával, az értékeivel, a szurkolóival együtt hihetetlen potenciállal rendelkezik. Remélem, hogy visszatérhet majd a Bundesligába, mert oda tartozik.

Amikor Lipcsébe szerződött, akkor sok kritikát kapott az előző csapata szurkolóitól.

Tudtam, hogy ez így lesz. Tisztában voltam vele, hogy a 'Lautern szurkolói mit gondolnak a Leipzigről. Sokak szerint például a lipcsei csapat volt a felelős azért, mert az ő csapatuk sikertelen volt.

Megértette a kritikát?

Természetesen igen, de mindent több szempontból kell vizsgálni. Szenvedélyes szurkolóként más az ember véleménye, mint futballistaként. Szoros volt a kapcsolatom a Kaisreslauternnek, ha csak a szívemre hallgatok, akkor onnan vonulok vissza, de sajnos ezt nem sikerült összehangolni a céljaimmal, hiszen én a BL-be vágytam és erre több esélyt kínált a Leipzig. Ebben a szezonban negyedik alkalommal kerülhettem be a sorozatba, ami hat év alatt nem rossz.

Az átigazolás utáni első kaiserslauterni meccsén, a szurkolók célkeresztbe helyezték a fejét. Hogy élte ezt meg?

Ameddig nincs fenyegetés a családom, vagy ellenem, addig megértem a kritikát. Azt kevesen tudták, hogy a meccs után számtalan pozitív visszajelzést kaptam. A klub környezetéből sokan kértek tőlem elnézést és mondták el, hogy a szurkolók egy része nem képviseli a klub értékrendjét. Csak egy kisebbségről volt szó, a többséggel azonosulok és ők is velem.

Korábbi csapattársa, Timo Werner hasonló helyzetbe került 2016-ban, amikor a Schalke elleni legendás műesésével és annak későbbi tagadásával a szurkolók célpontja lett. Beszéltek erről?

Igen, de végül egyedül kellett megoldania. Timo nehéz időszakon ment keresztül, nem volt boldog. Utólag biztosan látta, hogy szerencsétlen kijelentéseket tett. Becsületesebben, hitelesebben kellett volna reagálnia ebben a helyzetben. Hosszútávon ennek a helyzetnek a kezelése segített neki abban, hogy érett személyiség legyen. Talán ez erősítette meg annyira, hogy jól reagáljon később az angliai kritikákra. A futballista pályafutásában az a szép, hogy a jó teljesítmény elfeledteti a szurkolókkal az ilyen problémákat.

Werner után Julian Nagelsmann is elhagyta Lipcsét. Sokan különleges edzőnek tartják. Mi lehet ennek az oka?

Taktikai szempontból többet tud, mint bármelyik korábbi edzőm. Más perspektívába helyezte a játékunkat. Holisztikusan látja a futballt és azt várja a csapattól, hogy védekezésben szervezett, támadásban pedig kreatív legyen.

Nagelsmann híres arról, hogy furcsa párhuzamokkal hívja fel magára a figyelmet. Nem rég, amikor még csak pletykáltak a Bayernnel való kapcsolatáról, akkor azt mondta, hogy ez olyan fikció, mintha azt mondanák, hogy a szupermodell Lena Gercke-vel való kapcsolata. Az öltözőben is így beszél?

Igen, rendszeresen végez ilyen összehasonlításokat és Lena Grecke korábban is előkerült már. Eleinte nem nagyon értettem mit akar, de végül helyére tette a dolgokat. A lazasága és a kommunikációs képessége kiemelkedő.

A lipcsei hat év alatt számos kiváló játékossal futballozhatott együtt. Melyikük hatott önre a leginkább?

Naby Keita rendkívüli volt. Elképesztő volt a tudása, a dinamizmusa és ahogy a labdával bánt.

Új klubjában a Liverpool FC-ben egy sérülés miatt még nem teljesedett ki. Meglepődött?

Nem. Nagyon érzékeny fickó, akinek tökéletesen kell éreznie magát a csapatában, hogy jól tudjon teljesíteni. Oda kell rá figyelni, sokat kell vele foglalkozni és beszélgetni.

Jesse Marsch veszi át a csapatot nyártól. Megismerkedtek már?

Igen, de Ralf Ragnick segítőjeként már találkoztunk. Leginkább arra emlékszem, hogy jó ember. Nyitott, hiteles és képes tanulni. Amellett, hogy hűvös személyiség kiváló motivátor is.

Mielőtt elkezdenék a közös munkát részt vesz az Európa-bajnokságon a magyar válogatottal. Kaiserslauternben született és ott is nőtt fel, alig beszél magyarul. Mennyire szoros a kapcsolata édesapja szülőföldjével?

Két-három éves koromban apám elvált édesanyámtól és visszaköltözött Magyarországra. Ennek eredményeként gyerekként rendszeresen voltam vele és elég jól tudtam magyarul. Az évek során aztán ezek a látogatások ritkábbak lettek, de a kapcsolat sosem szakadt meg.

Igaz, hogy egyszer kék hajjal érkezett vissza Kaiserslauterbe egy ilyen látogatás után?

Hat éves voltam és nyáron apámmal voltam. Nem emlékszem rá, hogy miért, de nagyon szerettem volna kék hajat. Anyám nem volt olyan lelkes amikor meglátta, mert néhány nappal később kezdődött az iskola.

Gyerekként a német, vagy a magyar válogatott volt a célja?

A német, de immár teljesen azonosultam Magyarországgal. Apám mindig nagyon boldog, ha látja, hogy a magyar csapatért játszom. Ha minden jól megy, akkor az EB-n is ott lesz minden budapesti meccsünkön.

Jól fogadta a csapat?

Nem volt probléma, még amiatt sem, hogy nem igazán beszélek magyarul. Sok szót értek. Persze Marco Rossi szövetségi kapitány olasz, így ő angolul beszél hozzánk.

Gulácsi Péterrel a válogatottban és a Leipzigben is együtt szerepel. A kapus nem rég egy Facebook bejegyzésben kritizált egy új magyar törvényt, amely szerint a meleg párok nem fogadhatnak örökbe gyermekeket. Mit szólt ehhez?

Merész kiállás volt. Magától értetődik, hogy olyan étékeket képviseljünk, mint például a nyitottság.

Beszéltek erről?

Igen. Sok visszajelzést kapott, pozitív és negatív is volt köztük. Azt például biztos nem szerette volna, hogy Petry Zsoltot elküldjék a Herthától.

Mennyire követi intenzíven a magyar közéletet?

Sok mindent észreveszek, de a nyelvi akadály miatt nem mozgok otthonosan a témában. Pályafutásom végeztével ezen szeretnék majd javítani, de valószínűleg nem leszek politikus.