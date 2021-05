A Liverpooltól távozó Wijnaldum közel a Barcelonához

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Tippelj az EL-döntővel kapcsolatban és vidd a milliókat!

Ahogy már korábban megírtuk, Georginio Wijnaldum vasárnap játszotta utolsó mérkőzését a Liverpool csapatában. A holland szerződése idén nyáron lejár, és hiába szeretett volna még sok évig a Liverpoolban játszani, végül még sem maradhatott. Wijnaldum 2016 nyarán érkezett az Anfield Roadra, és 237 mérkőzésen viselhette a vörös mezt, nélkülözhetetlen tagja volt a Bajnokok Ligáját és az angol bajnokságot elhódító csapatnak is.

Az öt év után távozó holland középpályás több európai topcsapat is szívesen látná soraiban. Az FC Bayern és a PSG neve is szóbakerült Wijnaldummal kapcsolatban, de a legkomolyabb kérő a Barcelona lehet, sajtóhírek szerint a felek már le is ültek tárgyalni egy 3 éves szerződésről. A katalán együttes az elmúlt években már többször megkörnyékezte a holland válogatott csapatkapitányát, Ronald Koeman állítólag a holland nemzeti csapat után Barcelonában is szívesen dolgozna együtt egykori játékosával.

Georginio Wijnaldum’s agent today in Barcelona to meet with Barça. The agreement is set to be completed until June 2024, confirmed. Gini is open to accept lower salary to join #FCB, same as Sergio Agüero. 🔴🔵



Last details to be sorted then Gini will sign as new Barça player. https://t.co/TlqznhJfBh pic.twitter.com/w4NUHZHhOR