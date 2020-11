„Welbeck azt mondta nem volt tizenegyes!” – a Brighton pontot VARázsolt a Liverpool ellen

Hendersonnak azt mondta Welbeck, hogy nem történt szabálytalanság. De akkor mit látott a VAR?

A Liverpoolnak nem megy a VAR ellen az biztos. A vörösök ezúttal a Brighton ellen veszítettek pontokat, ráadásul úgy, hogy a VAR alaposan befolyásolta a találkozó alakulását.

Összeségében minden a papírforma szerint alakult, már abban a tekintetben, hogy Jota góljával vezetést szerzett a címvédő a második félidőben.

Aztán jött a 91. perc és a 'Pool tizenhatosnál belül Robertson el akarta rúgni a labdát Welbeck elől, ami sikerült is. Welbeck lépett még kettőt – látszik a videón –, majd elesett. És jött a VAR, amin ez is látszott, az is, hogy a két játékos maximum összerúgott, de a bíró a végén 11-est ítélt, amit aztán Pascal Gross értékesített is.

A Liverpoolnak a VAR nem adott meg két gólt, vagyis volt bajuk bőven a szerkezettel.

„Danny Welbeck azt mondta, hogy ez nem volt bóntető – nyilatkozta Jordan Henderson a BT Sportnak. – Többen is így látták, de a bírók nem, pedig ugye a bizonyítéknak egyértelműnek kell lennie ahhoz, hogy megváltoztassanak egy ítéletet. Megérdemeltük volna a három pontot, ez a mi meccsünk volt. Az első félidő még nem volt az igazi, de a szünet után minden rendben volt, de most úgy érzem, hogy két pontot elvettek tőlünk.”