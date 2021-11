Waltner Róbert elmondta, mennyire lesz szigorú játékosaival a fehérvári vereség után

A MOL Fehérvár FC magabiztos, 3-0-s győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 12. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A mérkőzés után a fehérváriak vezetőedzője, Szabics Imre értékelte a látottakat az M4 Sport kamerái előtt:

"Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, az előző válogatott szünetig, 4 hétig nem igen volt csapat, mivel a covid betört az öltözőbe, azonban azóta 5 mérkőzésből 4-et nyertünk, az Újpest az egy kisiklás volt, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív időszak volt számunkra."

Waltner Róbert ezzel szemben nem volt megelégedve a csapatával:

"Többet vártam volna a csapattól, mind hozzáállásban, mind futóteljesítményben, mind játékban is. De természetesen nem lehet mindig jól játszani. Az első félidőben nem csak a szélsők, de az egész csapat kishitűen játszott, és én azt kértem a félidőben, hogy bátrabbak legyünk, hogy legyen tartásunk, ez szerintem látszott is, hiszen két nagyobb helyzetet is kialakítottunk. Gratulálok a Fehérvárnak, minőségi játékosaikkal minőségi futball mutattak be. De ahogy mi játszottunk, annál sokkal többet tudunk."

Újságírói kérdésre, hogy szigorúbb lesz-e a játékosaival, a zalaegerszeg vezetőedzője elmondta:

"Persze, valamikor szigorúbbnak kell lenni, próbálok velük emberi hangnemben beszélni és szép szóval elmondani, mi a rossz, mi a jó, de valamikor ez sem vezet eredményre, mert van mikor elmondod szépen, háromszor, ötször ugyanazt, van, aki ebből sem ért, akkor fel kell emelnie az embernek a hangját. Én próbálok a normális hangnemnél maradni, de ha nem működik, valamit tenni kell. Ma is úgy fogom megpróbálni elmondani a csapatnak, hogy a jövőben, hogy lehet jobb."

