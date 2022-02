Visszavonult a Honvéddal és a Ferencvárossal is bajnok csatár

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bejelentette visszavonulását Davide Lanzafame egykori olasz utánpótlás-válogatott labdarúgó. A hír Gianluca di Marzio oldalán jelent meg, ahol Lanzafame labdarúgáshoz írt búcsúlevelét is közzétették.

„Kisgyerek korom óta az életem része voltál, lehetőséget adtál arra, hogy utazzak, fejlődjek, különböző kultúrákat ismerjek meg. 35 évesen készen állok, hogy elbúcsúzzak tőled, ez egy olyan utazás volt, amit soha nem felejtek el” – írta Lanzafame.

Az olasz csatár 2013-ban került először a Honvédhoz, ekkor a Catania kölcsönjátékosaként. 2016-ban visszatért a magyar csapathoz, ahol gólkirályi és bajnoki címet is ünnepelhetett, valamint elhódította a Magyar Kupát is. 2018-ban igazolt a Ferencvároshoz, ahol ismét gólkirály és bajnok is lett. Utolsó klubja az olasz másodosztályú Vicenza volt.

