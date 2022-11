Visszautasította hazája által nyújtott végkielégítést Csercseszov

Az orosz szakember nagy pénzről mondott le önként.

Sztanyiszlav Csercseszov, a Ferencváros edzője tavaly bontott szerződést az orosz válogatottal, amely után a szakember nem fogadott el végkielégítést, csupán az asszisztensek kompenzációját volt hajlandó elkérni – beszélt a szerződésbontás körülményeiről Alan Aguzarov, az orosz jogi képviselője. „Nem fogok hazudni, többször is rákérdeztem! Az összeg lenyűgöző volt – 5 millió euróról volt szó, de Csercseszov elvi döntést hozott, az elképzelhetetlen, hogy felsőbb utasításra mondott volna le róla. Ez az ő döntése volt, csakis az övé."

A jogi képviselő arról is beszélt, a tréner távozását talán az is befolyásolta, hogy az Eb-kiesést követő sajtótájékoztatón őszintén, sajátos stílusában nyilatkozott. „Ha a csapat eredményesebb lett volna, akkor a kommunikációs stílus is pozitívabb lett volna."

Ahogy felbontották a szerződését, szinte azonnal bejelentkeztek érte Ázsiából, viszont azt mondta, egy hónapra szüksége van. „Rengeteg érdeklődő klub volt a Ferencvárossal való megállapodás előtt. Csercseszov mindig lelkiismeretesen közelít minden döntés meghozatalához. A Fradival szerződét kötve már biztos volt benne, hogy jó döntést hozott" – mondta Aguzarov az orosz Sport-Expressnek. Hozzátette, a szakember határozottan jól érzi magát Magyarországon, már az első napoktól kezdve igen szoros a kapcsolata a klubvezetéssel, és az elnökkel.

