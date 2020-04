Visszatérhet az állószektor az angol bajnokságba

A Manchester United engedélyt kapott arra, hogy szurkolóinak 1500 fő befogadására alkalmas állóhelyi részt alakítson ki az Old Trafford stadionban.

A BBC beszámolója szerint ez a létesítmény északkeleti részében lesz, és már a 2020/21-es szezontól rendelkezésre áll.

Amennyiben kiállja a próbát a szükséges biztonsági intézkedések figyelembevételével elkészülő állóhelyi szektor - például soronként legyenek korlátok és a fémszékek felhajthatóak -, úgy a jövőben a stadion más területein is lehetnek hasonlók.



A 75 ezer néző befogadására alkalmas Old Trafford az angol klubfutball legnagyobb stadionja, a már évek óta küzd az állóhelyi rész megvalósításáért.



Az angol első- és másodosztályban az 1989-es, 96 halálos áldozatot követelő Hillsborough-tragédia hatására tiltották be az állóhelyi szurkolóhelyeket.

A klubok részéről történt nyomás miatt azonban szakértők bevonásával biztonságos állóhelyi részeket terveztek, amelyre - az MU-hoz hasonlóan - korábban már engedélyt kapott a Wolverhampton Wanderers is.

Forrás: mti.hu