Virgil van Dijk megbékélt a sorsával és üzent a szurkolóknak

Virgil van Dijk döntött: kihagyja a nyári Európa-bajnokságot, a sérülés után nem kockáztatja meg a játékot a holland válogatottban.

„Fizkailag és mentális is jól vagyok – írta a Liverpool szurkolóinak szánt üzenetében a bekk, aki az Everton elleni bajnokin szenvedett súlyos sérülést még az ősszel. – A minap felmentem a Twitterre és régi meccsekről szóló videókon néztem a szurkolókat. Ha az ember hozzászokott ahhoz, hogy a drukkerek ott vannak mindenhol, akkor a mostani helyzetet nem érzi normálisnak. Ha a következő szezonra gondolok, akkor akkor abban bízom, hogy a drukkerekkel közösen leszek sikeres a csapatban és a válogatottban is. Szeretem a kihívásokat és ez a sérülés számomra egy óriási feladat volt. Minden percét élvezem majd a játéknak, ha visszatérek és nagyon várom már, hogy lássam a rajongókat és ők is engem a pályán. Arra vágyom a leginlább, hogy büszkék legyenek rám a szurkolók.”

A védő ma a Liverpool oldalán jelentette be, hogy nem vesz részt az Európa-bajnokságon.

„Nyilván nagyon hiányzik majd az EB, de el kell fogadnom, hogy nem lehetek ott a csapattal – nyilatkozta a játékos. – Sajnos ezt mindannyiunknak el kell fogadnunk. Nehéz döntés volt, de megbékéltem ezzel a helyzettel.”

