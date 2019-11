Vinicius: A Barcától is kaptam ajánlatot, de végül a szívemre hallgattam

A brazil játékos a jövőjét is a Real Madridnál képzeli el.

Akár a legnagyobb riválisánál is kiköthetett volna Vinicius Junior, aki viszont saját bevallása szerint inkább a szívére hallgatott, amikor eldöntötte, hol folytatja a pályafutását.

A brazil szélső 2017 májusában írt alá a Királyi Gárdához, de csak egy évvel később, a 18. születésnapja után csatlakozhatott a klubhoz.

Vinicius akkor a brazil futball történetének második legdrágább játékosává vált Neymar után, de remekül kezelte a nyomást, és már első idényében fontos szerepet kapott a Real Madridnál.

Neymarhoz hasonlóan Vinicius iránt is érdeklődött a , de a most már a Paris Saint-Germaint erősítő klasszissal ellentétben ő a Real Madrid mellett tette le a voksát.

- Először azt hittem, hogy nem is igaz, hogy csak az újságok írnak mindenfélét. Megkeresett a Madrid és a Barcelona is, az édesapám pedig azt mondta, hogy választanom kell, én pedig a szívemre hallgattam. A bemutatásom egészen elképesztő volt, ehhez foghatót nem láttam Brazíliában. Nagyon ideges voltam, mert spanyolul kellett beszélnem, ráadásul maga Ronaldo, a legenda is eljött csak a bemutatásom miatt. Végül az volt életem legboldogabb napja - nyilatkozta az AS-nak a brazil szélső.

Vinicus Junior a 2018/19-es szezonban 18 alkalommal lépett pályára a bajnokságban, valamint további 13 meccsen ölthette magára habfehér mezt a kupában és a Bajnokok Ligájában.

A 19 éves játékos négy góllal zárta az idényt, és bekerült a brazil válogatott keretébe is.

- Amikor megérkezetem nagyon nehéz volt, mert teljesen megváltozott az életem. Nehéz volt távol lennem a szeretteimtől, de amikor a családom megérkezett, minden nyugodtabbá vált. Most már egyedül élek.

Casemiro és Marcelo sokat segített, mert korábban ők is hasonló dolgokon mentek keresztül. Sok tanáccsal elláttak azzal kapcsolatban, hogyan csináljam jól a dolgokat a pályán és a pályán kívül egyaránt.

Vinicuis már ebben az idényben is 10 alkalommal pályára lépett Zinedine Zidane csapatában, és hosszú távon is Madridban képzeli el az életét:

- A családom jelent mindent számomra, és ők minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy boldog legyek. A jövőbeli Viniciust Madridban látom, ahogy minden lehetséges trófeát megnyer, és boldoggá teszi a körülötte lévőket.

