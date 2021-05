Világsztárt hozhat Rebrov helyére a Ferencváros

Egyelőre nem tudni mi lesz Szerhij Rebrov sorsa. Ezt maga a Ferencváros vezetőedzője is alátámasztotta, hiszen a Honvéd elleni utolsó meccs után azt mondta, hogy egyelőre nem tárgyalt vele senki a klubtól. A szakembernek amúgy 2022-ig él a szerződése az Üllői úton, ám a sikerek után igencsak kapós lett és még akár az ukrán válogatott szövetségi kapitánya is lehet.

A Blikk információi szerint az AS Roma korábbi szakvezetője Eusebio di Francesco és az egykori dortmundi Peter Stöger mellett, Roberto Donadoni neve is felvetődött. Az egykori középpályás játékostként benne volt a Milan legnagyobb sikereiben, edzőként pedig többek között az olasz válogatottat is irányította.

Donadoni eddig 450 meccsen ült a kispadon, de érdekesség, hogy negatív a mérlege, vagyis több a veresége, mint a győzelme. A válogatott mellett Donadoni irányította a Napolit, a Parmát, a Bolognát és a Genoát is, legútóbb a kínai Sencsen vezetőedzője volt.

Ő volt az olasz szövetségi kapitány, amikor a magyar válogatott 3–1-re győzött az akkor világbajnoki címvédő csapat ellen.

