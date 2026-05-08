Lamine Yamal, Lennart Karl és Estevao is limitált mezben fog játszani a 2026-os világbajnokságon

Egy teljesen új kezdeményezést be a nyári világbajnokságon közösen a FIFA, a Fanatics sportáruház és a Topps sportkártyákat gyártó cég – tudatta a futballmezekkel kapcsolatban rendre jól értesült Footy Headlines.

Bár az együttműködés hivatalosan csak 2031-től lép életbe, már a mostani világeseményen is életbe lép az újoncokat kiemelő szokás. Ennek keretében minden olyan játékosnak, aki élete első vb-meccsén lép pályára, egy különleges jelvény fogja díszíteni a mezét.

Mindez azt jelenti, hogy Lamine Yamal, Lennart Karl, Estevao, Pau Cubarsí vagy épp Erling Haaland mellett teljes válogatottak, így az újonc Zöld-foki-szigetek, Curacao, Jordánia és Üzbegisztán minden labdarúgója szintén ezzel a jelzéssel lép pályára az első 90 percre.

Ezt a rendszert a különböző amerikai sportokból vehette át a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, ahol régóta bevett szokás egy jelvénnyel jelezni, ha valaki első összecsapását játssza.

Kapcsolódó

Harmadjára is Shakira írta és énekelte a világbajnokság hivatalos dalát

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.