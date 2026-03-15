Újabb botrány kialakulóban, szurkolók ezrei maradhatnak le a nyári vb-ről!

Az észak- és közép-amerikai csapatoknak rendezett Bajnokok Kupája nyolcaddöntőjében a LA Galaxy a jamaicai Mount Pleasant csapatával került össze, mely klub nagy mértékben épít haiti játékosokra.

Az amerikai elnök által bevezetett korlátozás miatt azonban nem a legerősebb összeállításában utazott el a találkozóra a jamaicai csapat, a 3-0-s los angeles-i győzelemmel záruló meccsen akadémistákkal kellett a keretet feltölteni. Paul Christie, a csapat sportigazgatója csalódottságának adott hangot az esettel kapcsolatban: “Nem csak megjelenni akarunk a meccsen. Versenyezni szeretnénk, de megfosztanak minket a lehetőségtől, hogy a legjobb formánkat nyújtsuk” - nyilatkozta a sportvezető.

Veszélyben a vb is?

A mostani eset komoly kérdéseket vet fel az idén nyáron megrendezésre kerülő világbajnoksággal kapcsolatban is. A tornán a 104 meccsből 78-nak az Egyesült Államok ad otthont, és a korlátozások kérdéseket vetnek fel a játékosok és a szurkolók körében is.

Az amerikai külügyminisztérium nemrég megerősítette, a nyári tornára a sportolók és a stábtagok mentességet kapnak, ez azonban nem vonatkozik majd a szurkolókra. Elméletileg a jegytulajdonos szurkolók elsőbbséget fognak élvezni a vízuminterjúk során, az USA azonban továbbra sem tervez beengedni olyan személyt, aki arra nem lenne jogosult egyébként.

Ez akár azt is jelentheti, hogy Haiti mellett az elefántcsontparti és a szenegáli szurkolók sem lehetnek ott teljes bizonyossággal a vb-n (ez a két ország is korlátozás alá esik), és az Iránból érkező drukkerek sem lehetnek teljesen nyugodtak, bár úgy néz ki, az iráni csapat a teljes vb-t bojkottálja, a FIFA pedig már B-tervet is készített a beugró válogatott kiválasztására.

Forrás: The Sun

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.