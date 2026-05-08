A Mexikói Oktatásügyi Minisztérium egy közleményben jelentette be, hogy az eredetileg július 15-ig tartó tanítási év már június 5-én, hat nappal a nyitómérkőzés előtt befejeződik - írta meg a The Athletic.

A közoktatási miniszter, Mario Delgado a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy elsősorban a Mexikót érintő hőhullám váltotta ki ezt az intézkedést, amelyben közrejátszott a nyári világesemény is.

A NASA mérései szerint több melegrekord is megdőlt idén az országban, például a márciusi, amikor 42 Celsius-fokot mértek Hermosillóban.

Ami pedig a 2026-27-es tanévet illeti, az augusztus 31-én indul, miután a diákok két "tanulást segítő" hetet töltenek majd az iskolákban.

Mint ismert, a sorozat első összecsapását Mexikó válogatott játssza június 11één, éppen Dél-Afrika ellen, akárcsak a 2010-es világbajnokságon.

