Bózsik Tamás

Elképesztő! Akkora a vb-láz Mexikóban, hogy hat héttel hamarabb véget ér a tanév

A mexikói kormány hivatalosan is úgy határozott, hogy közel másfél hónappal korábban véget vet az idei tanévnek, részben a rekkenő hőség, részben pedig a nyári világbajnokság miatt, amelynek társházigazdája lesz Mexikó.

A Mexikói Oktatásügyi Minisztérium egy közleményben jelentette be, hogy az eredetileg július 15-ig tartó tanítási év már június 5-én, hat nappal a nyitómérkőzés előtt befejeződik - írta meg a The Athletic

A közoktatási miniszter, Mario Delgado a közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy elsősorban a Mexikót érintő hőhullám váltotta ki ezt az intézkedést, amelyben közrejátszott a nyári világesemény is. 

A NASA mérései szerint több melegrekord is megdőlt idén az országban, például a márciusi, amikor 42 Celsius-fokot mértek Hermosillóban. 

Ami pedig a 2026-27-es tanévet illeti, az augusztus 31-én indul, miután a diákok két "tanulást segítő" hetet töltenek majd az iskolákban. 

Mint ismert, a sorozat első összecsapását Mexikó válogatott játssza június 11één, éppen Dél-Afrika ellen, akárcsak a 2010-es világbajnokságon. 

