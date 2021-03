Világbajnokok váltották egymást a Frosinone padján

Az olasz másodosztályú Frosinone Calcio hivatalos jelentése szerint a 43 éves Fabio Grosso lett a csapat vezetőedzője.

A legutóbbi 18 meccséből mindösszesen két találkozót megnyerő, 12. helyen tanyázó Frosinonénak nem kis névtől kellett megválnia: a Milan és az olasz válogatott legendás védője, Alessandro Nesta számára ért véget a munka.

Grosso nem tapasztalatlan a szakmában, őt két hete küldték el a svájci elsőosztályú Siontól, amelyet tavaly nyár óta edzett. A 2006-os világbajnok, aki az elődöntőben a németeknek még gólt is lőtt, korábban a Bari, a Hellas Verona és a Brescia csapatát is vezényelte. Most a szintén világbajnok védő Nesta helyét veszi át.

