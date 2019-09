Világbajnok védővel bővült Sarri stábja a Juventusnál

A a hivatalos honlapján jelentette be, hogy profi labdarúgással az előző szezon végén felhagyó Andrea Barzagli csatlakozott Maurizio Sarri stábjához.

A 2006-ban világbajnoki címet, torinói sztárcsapat színeiben nyolc bajnoki címet nyerő olasz hátvéd csak néhány hónapot töltött pihenéssel, mostantól pedig egykori csapatát fogja segíteni.

Andrea Barzagli játékosként összesen 8 évet töltött el a Juventusnál, miután a klub ingyen szerezte meg őt a Wolfsburg együttesétől. Később kiderült, hogy az Öreg Hölgy ezzel az évtized egyik legjobb üzletét kötötte.

Barzagli hivatalosan technikai segítőként dolgozik majd a Juventus felnőtt csapatánál, és legfőképp a védőkkel foglalkozik majd.



A 38 éves koráig a legmagasabb szintén futballozó egykori hátvéd azonnal munkához lát, a csütörtöki edzésen már ő is segíti a csapat felkészülését a következő mérkőzésre.

