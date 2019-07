Egy világbajnok bokszoló szerint Kolasinac remekül helyt állna a ringben

A nehézsúlyú világbajnok bokszoló, Deontay Wildert lenyűgözte Sead Kolasinac harci technikája, miután megnézte a videót az esetről, amikor az védője elkergeti az autót megtámadókat.

Az Ágyúsok két játékosát (Mesut Özil és Sead Kolasinac - a szerk.) csütörtökön támadták meg Londonban, az egyik elkövetőnél pedig kés is volt.

A bosnyák válogatott labdarúgó azonban nem hátrált meg, kiszállt csapattársa kocsijából és elkergette a két támadót.

Egyik játékos sem sérült meg az akcióban, de a világbajnok bokszolót, Wildert lenyűgözte Kolasinac lábmunkája, miután megnézte a támadásról készült felvételt.

- Jól mozgott a felvételen, oda-vissza - mondta a 33 éves sportoló a The Sun-nak.

A cikk lejjebb folytatódik

- Várj addig, amíg elsüti az első ütést. Nem tudjuk, milyen a technikája, de a lábmunkája az remek, erre lehetne építeni.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!

An incident took place in London today where Arsenal's Mesut Ozil was the victim of an attempted car-jacking.



Footage appears to show Sead Kolasinac fighting off attackers.



Arsenal comment: ”We have been in contact with both players and they are fine.”pic.twitter.com/38Y2l4FJro