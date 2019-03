Videó: Wayne Rooney megszerezte első mesterhármasát az MLS-ben

Még mindig nagyon érzi a kaput az angol válogatott gólrekordere.

Wayne Rooney az 2019-es szezonjának első két meccsén nem tudott betalálni, de az elmaradt gólokat a harmadik fordulóban pótolta, ugyanis mesterhármast szerzett.

A DC United hazai pályán fogadta ez addig veretlen Real Salt Lake gárdáját, de Rooney már az első félidőben kétgólos előnyhöz segítette a csapatát.

Az angol válogatott gólrekordere először a 34. percben büntetőből volt eredményes, majd a 41. percben egy elegáns emeléssel duplázta meg csapata és saját góljainak számát.

A vendégek ezt követően teljesen szétestek, ráadásul Jefferson Savarino még a félidő vége előtt piros lapot kapott.

Rooney a 65. percben talált be ismét, ekkor Junior Moreno centerezését követően csak az üres kaput kellett bevennie.

Az angol klasszis harmadik gólja után két perccel Marcelo Silva is begyűjtötte a második sárgáját, így a Real Salt Lake kilenc emberre fogyatkozott, és nem is tudták elkerülni az újabb gólokat, Lucas Rodriquez és Ulises Segura állították be az 5-0-s végeredményt.

Stieber Zoltán csereként kapott lehetőséget a DC Unitedben, a 79. percben a negyedik gólt szerző Rodriguezt váltotta.

Itt nézhetitek meg Rooney mesterhármasát: